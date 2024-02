Μια ακόμη ομάδα στη... φαρέτρα του City Football Group με την Μπασάκσεχιρ να ανακοινώνει τη συμφωνία με τον μεγάλο όμιλο που διαχειρίζεται από τους διοικούντες την Μάντσεστερ Σίτι.

Μεγαλώνει η οικογένεια του City Football Group. Ο όμιλος που διοικείται από τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Μπασάκσεχιρ, μπαίνοντας έτσι και στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τη συνεργασία τους και όχι για κάποια αγορά μετοχών από το City Football Group. Ο μεγάλος όμιλος που έχει για καμάρι τη Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την τουρκική ομάδα σε διάφορους τομείς. Οι άνθρωποι του CFG θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των ακαδημιών της ομάδας, σε διάφορες ποδοσφαιρικές στρατηγικές, αλλά ακόμα και σε μεταγραφικές κινήσεις και souting στόχων.

Στόχος CFG είναι να επεκταθεί και στο τουρκικό ποδόσφαιρο και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον όμιλο που διοικείται από τους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι υπάρχουν ομάδες όπως οι Τζιρόνα, Παλέρμο, Melbourne City, Yokohama F. Marinos και New York City.

City Football Group and İstanbul Başakşehir announce a "football-focused" partnership.



CFG will provide consultancy, including on "strategy, player screening, transfers and process training."



CFG will use the partnership to "increase its knowledge and develop relationships in… pic.twitter.com/wKu0SWpVps