Κλοπ για Τσάμπι Αλόνσο: «Κάνει καταπληκτική δουλειά»

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποθέωσε τον Τσάμπι Αλόνσο και την δουλειά που κάνει στην Μπάγερ Λεβερκούζεν τονίζοντας πως όσα λέει δεν σχετίζονται με τις φήμες που ακούγονται για κείνον και την Λίβερπουλ.

Με άκρως αποθεωτικά λόγια μίλησε ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ για τον τεχνικό της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος ακούγεται έντονα τον τελευταίο καιρό πως θα είναι ο διάδοχός στην Λίβερπουλ το καλοκαίρι.

Μάλιστα, τα τελευταία δημοσιεύματα ήθελαν τον Ισπανό κόουτς να προτιμάει τους «Ρεντς» από την Μπάγερν Μονάχου, για την οποία επίσης ακούγεται έντονα ως αντί-Τούχελ.

Ο Γερμανός τεχνικός ανέφερε πως ο Τσάμπι Αλόνσο κάνει εκπληκτική δουλειά τόσο για την πορεία που κάνουν οι «ασπιρίνες» όσο και για το ποδόσφαιρο που παίζουν. Τόνισε μάλιστα πως η Λεβερκούζεν ήταν καλύτερη στο ματς απέναντι στην Μπάγερν κι αυτό δεν το συναντάς εύκολα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ο Τσάμπι κάνει εκπληκτική δουλειά και αυτό που λέω είναι ανεξάρτητο με τα όσα ακούγονται για το μέλλον του. Εάν με ρωτούσατε 8 εβδομάδες πριν για τον Τσάμπι θα σας έλεγα "Ω, Θεέ μου".

Οι δεινόσαυροι -που είναι ο Αντσλεότι, ο Μουρίνιο, ο Γκουαρδιόλα, ίσως εγώ- δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά για άλλα 20 χρόνια. Εντάξει, ίσως να την κάνει ο Μουρίνιο.

Ωστόσο, η νέα γενιά είναι ήδη εδώ και θα έλεγα πως ο Τσάμπι ξεχωρίζει μέσα σε αυτήν...

Ως παίκτης είχε παγκόσμια κλάση ενώ προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια που παίζει και αυτό έναν μικρό ρόλο. Όταν έπαιζε, ήταν ήδη προπονητής εντός γηπέδου.

Το ποδόσφαιρο που παίζει, οι ομάδες που φτιάχνει, οι μεταγραφές που έκανε, όλα αυτά είναι εξαιρετικά. Έπαιξα πολύ καιρό στην Bundesliga και σας λέω πως είναι πολυ εντυπωσιακός.

Όχι μόνο για τους πόντους που μαζεύουν οι ομάδες του αλλά και για το ποδόσφαιρο που παίζει. Η Λεβερκούζεν ήταν καλύτερη ομάδα απέναντι στην Μπάγερν και αυτό είναι κάτι που το συναντάς εύκολα.

Όταν εγώ ήμουν στην Ντόρτμουντ και νικούσαμε την Μπάγερν, στηριζόμασταν στην άμυνά μας και στις γρήγορες αντεπιθέσεις, ειδικά στην αρχή. Όμως η Λεβερκούζεν είναι καλύτερη από την Μπάγερν, κάτι που προκαλεί έκπληξη αν αναλογιστεί κάποιος το μικρό διάστημα που βρίσκεται στην ομάδα και τον νεανικό μέσο όρο ηλικίας.

Έκανε σούπερ μεταγραφές για αυτή την ομάδα, αυτές που χρειαζόταν ακριβώς και για αυτό είναι ξεχωριστός στη δουλειά του. Η Λεβερκούζεν έχει καλές πιθανότητες να πάρει το τρόπαιο ενώ είναι και από τα φαβορί για το Europa League επίσης».

