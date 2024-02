Ο Άλισον αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό από την τελευταία προπόνηση της Λίβερπουλ και θα περάσει άμεσα από εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος του.

Μετά τον νέο τραυματισμό του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ στο γόνατο ακόμα ένας ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ τραυματίστηκε μέσα στην εβδομάδα. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα της ομάδας, Άλισον Μπέκερ, ο οποίος αποχώρησε από την τελευταία προπόνηση με ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος κίπερ θα περάσει το Σάββατο (17/2) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης. Φαντάζει δεδομένο πως ο Άλισον θα χάσει το ματς με την Μπρέντφορντ (17/2, 14:30).

O 31χρονος κίπερ έχει αγωνιστεί σε 24 ματς μέχρι στιγμής στη σεζόν και έχει κρατήσει εννέα φορές ανέπαφη την εστία του.

