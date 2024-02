Η Λίβερπουλ ψάχνει τον αντικαταστάτη του Γιούργκεν Κλοπ και στην Τότεναμ φοβούνται ότι οι «κόκκινοι» θα κινηθούν για τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Τον επόμενο τεχνικό της έχει ξεκινήσει να ψάχνει η Λίβερπουλ, καθώς στο τέλος της σεζόν ο Γιούργκεν Κλοπ θα αποτελέσει παρελθόν έπειτα από σχεδόν εννιά χρόνια στο κλαμπ. Ήδη οι «κόκκινοι» έχουν αρχίσει να τσεκάρουν διάφορες περιπτώσεις προπονητών με το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο να «παίζει» πιο δυνατά από τα υπόλοιπα.

Στο στρατόπεδο της Τότεναμ ωστόσο φοβούνται ότι η Λίβερπουλ θα κυνηγήσει τον Άγγελο Ποστέκογλου. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα οι άνθρωποι των «spurs» πιστεύουν ότι η Λίβερπουλ θα προσπαθήσει να κυνηγήσει τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό ο οποίος έχει καταφέρει να μεταμορφώσει την Τότεναμ φέτος, οδηγώντας την στο επόμενο Champions League.

Ο τρόπος παιχνιδιού του Ποστέκογλου και η προσέγγιση του στα παιχνίδια είναι οι λόγοι που στην Τότεναμ φοβούνται ότι η Λίβερπουλ θα προσπαθήσει να κάνει δικό της τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό μόλις έναν χρόνο μετά τη συμφωνία του με τους «spurs».

🚨🚨| Tottenham chiefs are worried that Ange Postecoglou could leave to replace Jurgen Klopp at Liverpool in the summer.



[@SportsPeteO] pic.twitter.com/tF3EcrOsqo