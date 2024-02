Ο Νταν Άσγουορθ απάντησε θετικά στην πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ανάληψη της θέσης του αθλητικού διευθυντή, με τις δύο πλευρές να περιμένουν την απάντηση της Νιούκαστλ.

Διατεθειμένος να προχωρήσει σε μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές με το... καλησπέρα είναι ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά και την οριστική αγορά του 25% των μετοχών του συλλόγου. Ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος έχει ήδη σηκώσει μανίκια και προχωράει σε αλλαγές όσον αφορά το αθλητικό πρότζεκτ, με τα ξένα Μέσα να τονίζουν ότι βρίσκεται κοντά και σε νέο αθλητικό διευθυντή.

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπίτσιο Ρομάνο, ο Νταν Άσγουορθ τον οποίο έχει προσεγγίσει ο Ράτκλιφ για τη θέση του αθλητικού διευθυντή απάντησε θετικά στους «κόκκινους διαβόλους». Ο έμπειρος αθλητικός διευθυντής φέρεται να εντυπωσιάστηκε από το πρότζεκτ που του παρουσίασαν οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ και αποφάσισε να δεκτεί την πρόταση που του έγινε.

Οι δύο πλευρές τώρα περιμένουν την απάντηση της Νιούκαστλ με τη Γιουνάιτεντ μάλιστα να είναι διατεθειμένη να βάλει το χέρι στην τσέπη της καθώς θέλει τον Άσγουορθ άμεσα.

🚨 Dan Ashworth has already said yes to Manchester United. He's prepared to accept their proposal as it's considered big opportunity & project.



Understand Man United are intentioned to negotiate and pay compensation to Newcastle; they absolutely want Ashworth now, not in 2025. pic.twitter.com/Ka2pHQzFnh