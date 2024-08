Η Deadline Day στην Αγγλία έκλεισε... δυνατά, με τον Τζέιντον Σάντσο να ετοιμάζεται να φορέσει τα μπλε της Τσέλσι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ραχίμ Στέρλινκ να του κάνει χώρο με τη μετακίνησή του στην Άρσεναλ.

Το ντόμινο έλαβε τέλος! Δύο deal που χρειάστηκε να φτάσουν μέχρι τα τελευταία λεπτά της Deadline Day θα ολοκληρωθούν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, με τον Τζέιντον Σάντσο να γίνεται παίκτης της Τσέλσι και τον Ραχίμ Στέρλινγκ παίκτης της Άρσεναλ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε πως ο 24χρονος θα μεταβεί στο «Stamford Bridge» ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ρήτρα αυτή θα ανέρχεται περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει πλήρης συμφωνία όλων των πλευρών, που δουλεύουν για να τελειώσει θετικά η υπόθεση.

🚨🔵 BREAKING: Jadon Sancho to Chelsea, here we go! Loan deal with obligation to buy clause agreed between the clubs.



Sancho already said yes as he wanted Chelsea move, deal now agreed between all parties.



Man United accepted the proposal and deal is now set to he signed. pic.twitter.com/D0f4SLK4lY