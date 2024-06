Ο Μίκαελ Ολίσε αποφάσισε να μετακομίσει στο Μόναχο και την Μπάγερν αποκλείοντας το ενδιαφέρον της Τσέλσι και της Νιουκάστλ μεταξύ άλλων.

Η Μπάγερν Μονάχου είναι έτοιμη να ανακοινώσει την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού, Μίκαελ Ολίσε, έναντι 70 εκατομμυρίων τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το «The Athletic».

Ενώ σχεδόν όλα τα βλέμματα του κόσμου του ποδοσφαίρου είναι στραμμένα στο Euro και το Copa América, οι σύλλογοι κάνουν... υπερωρίες για την προετοιμασία της επόμενης σεζόν. Ένα από πρότζεκτ αυτά που έχει την περισσότερη δουλειά είναι η Μπάγερν Μονάχου, που είναι αναγκασμένη να ανακτήσει το στέμμα της.

Ο Ολίσε λοιπόν αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο των Βαυαρών και σύμφωνα με το «The Athletic», η Μπάγερν έχει ήδη έρθει σε συμφωνία για να πάρει τον 22χρονο ποδοσφαιριστή από την Κρίσταλ Πάλας, έναντι 70 εκατ.ευρώ.

Στην πορεία, μεγαθήρια όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Νιούκαστλ και η Τσέλσι έμειναν στο... περίμενε. Ο λόγος για την υψηλή τιμή του είναι ότι το συμβόλαιό του λήγει το 2027 και αυτή ήταν η σημαντική σεζόν του στην Πρέμιερ Λιγκ, με 10 γκολ και 6 ασίστ σε 19 αγώνες.

Οι μυϊκοί τραυματισμοί που τον επηρέασαν τόσο πολύ σε όλη αυτή τη σεζόν είναι πλέον πίσω του...

