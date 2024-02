Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο αποκάλυψε στις δηλώσεις του πως έχει την πλήρη στήριξη της διοίκησης της Τσέλσι και πως βρίσκεται καθημερινά σε επαφή μαζί τους.

Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο αμέσως μετά τη «βαριά» εντός έδρας ήττα από τη Γουλβς με 2-4, έλαβε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα από τη διοίκηση των Μπλε με... φόντο το μέλλον του στην άκρη του πάγκου της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο 51χρονος Αργεντινός τεχνικός στις δηλώσεις του αποκάλυψε το μήνυμα που δέχτηκε από τη διοίκηση αμέσως μετά την αναμέτρηση κόντρα τους Λύκους στο Λονδίνο: «Έλαβα ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα μετά τον αγώνα με τη Γουλβς από τους ιδιοκτήτες μας. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτό!». Στη συνέχεια πρόσθεσε πως βρίσκεται καθημερινά σε επαφή μαζί τους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ποτσετίνο ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της Τσέλσι για τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε όλοι αρκετά καλοί αυτή τη στιγμή», μετά την από τη Γουλβς.

🔵 Pochettino on support from the owners.



“We are altogether in this. That is the most important. They are in contact with me, everyday”. pic.twitter.com/7PRCIOZjB1