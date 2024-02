Εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες θα τεθεί ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο στο ματς κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Πλήγμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς χάνει τον Λισάντρο Μαρτίνες για δύο μήνες.

Ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στη Γουέστ Χαμ στο αριστερό του γόνατο και η διάγνωση έδειξε πως θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους μέχρι και τις αρχές Απρίλη. Ωστόσο, δεν θα χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μαρτίνες είχε τεθεί εκτός τον περασμένο Σεπτέμβρη λόγω τραυματισμού στο μετατάρσιο και επέστρεψε στα γήπεδα στα μέσα Ιανουαρίου, παρόλα αυτά η ατυχία του... χτύπησε πάλι την πόρτα.

🚨🔴 Lisandro Martínez injury update.



It’s NOT an ACL injury, sources confirm.



Argentinian defender has a sprained collateral ligament — #MUFC hope to have Lisandro back after international break in March.



No surgery needed, as @gastonedul has reported. pic.twitter.com/aG7DpW2VW9