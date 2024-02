Διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Ρομέλου Λουκάκου στη Ρόμα για το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ είναι η Τσέλσι, παρότι το 2021 δαπάνησε 115 εκατομμύρια για τον Βέλγο φορ.

Μπορεί ο Ρομέλου Λουκάκου να μη θυμίζει πλέον σε καμία περίπτωση τον Λουκάκου τον περασμένων ετών ωστόσο έχει βοηθήσει αρκετά τη Ρόμα φέτος με τα γκολ του. Ο Βέλγος φορ μετράει 15 γκολ σε 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κομβικό ρόλο στην ομάδα του Ντε Ρόσι.

Ο δανεισμός του στους «τζιαλορόσι» ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και τα τωρινά δεδομένα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στην αιώνια πόλη. Η Τσέλσι ωστόσο είναι διατεθειμένη να κάνει μεγάλη έκπτωση και να προσφέρει τον Λουκάκου στη Ρόμα για ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Παρότι το 2021 δαπάνησε 115 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από την Ίντερ, η ομάδα του Λονδίνου είναι πρόθυμη να τον παραχωρήσει για 30 εκατομμύρια, θέλοντας να ξεφορτωθεί το βαρύ συμβόλαιο του.

Μέχρι στιγμής η Ρόμα πάντως δεν δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει στην αγορά του Βέλγου, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτό να αλλάξει καθώς το ποσό που ζητάει πλέον η Τσέλσι είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτά που ζητούσε όταν οι δύο ομάδες έκλειναν τον δανεισμό το περασμένο καλοκαίρι.

Chelsea have given Roma discount by reducing Romelu Lukaku’s pricetag down to €30 million. Roma still won't be able to match the fee without Champions League football next season.



{Il Messaggero} pic.twitter.com/1qiTwQFzd9