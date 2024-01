Ο Ρόμπινσον της Φούλαμ βρήκε την μπάλα μέσα στην περιοχή της ομάδας του με το χέρι, όμως διαιτητής και VAR συμφώνησαν πως δεν υπάρχει πέναλτι υπέρ της Έβερτον.

Η Φούλαμ και η Έβερτον έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στο «Craven Cottage» με την πλευρά των φιλοξενούμενων να φωνάζει για τη διαιτησία. Ο λόγος για μια επίμαχη φάση στο 26ο λεπτό όταν ο Ρόμπινσον των φιλοξενούμενων βρήκε εμφανώς την μπάλα με το χέρι. Τόσο ο διαιτητής όσο και ο VAR συμφώνησαν πως δεν υπάρχει παράβαση, με τη φάση να κάνει τον γύρο του διαδικτύου με οπαδούςνα αναρωτιούνται πως γίνεται να μη δόθηκε πέναλτι.

Όπως προκύπτει το πέναλτι δεν δόθηκε καθώς ο αμυντικός της Φούλαμ είχε το χέρι του σε φυσική θέση, δεν είχε πρόθεση να βρει την μπάλα και αυτή έπεσε πάνω του αφού πρώτα είχε βρει στο οριζόντιο δοκάρι της ομάδας του.

🚨 NEW: VAR did NOT intervene when the ball hit Robinson’s arm, as it was deemed “by his side.” [@joe_thomas18] pic.twitter.com/59UKQWX9Uo