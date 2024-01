Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail από την επόμενη σεζόν οι διαιτητές της Premier League θα μπορούν να εξηγήσουν τις αποφάσεις του VAR στους οπαδούς.

H επεξήγηση στο κοινό των αποφάσεων στις φάσεις που επεμβαίνει το VAR από τον διαιτητή είναι ένα μέτρο που δοκιμάζεται σε αρκετές διοργανώσεις, όπως στο Μεξικό, στην Πορτογαλία και και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ την επόμενη σεζόν αναμένεται να εφαρμοστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Στην Premier League!

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail από την επόμενη φάση οι διαιτητές του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου θα μπορούν εξηγήσουν στον κόσμο τις αποφάσεις του VAR στους θεατές την ώρα του παιχνιδιού. Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα ο επικεφαλής Διαιτησίας Χάουαρντ Γουέμπ είναι υπέρμαχος αυτού του μέτρου, από όταν μπήκε στην PGMOL και πλέον υπάρχει οριστική απόφαση από πλευράς της Ένωσης Διαιτητών.

Αυτό το μέτρο που είναι εμπνευσμένο από το ράγκμπι έχει εξεταστεί από την IFAB τους τελευταίους 12 μήνες και πλέον είναι έτοιμο να εφαρμοστεί σε top level. H τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στη ετήσια Γενική Συνέλευση της Premier League τον ερχόμενο Ιούνιο.

