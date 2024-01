Η Νόριτς γνωστοποίησε πως ο Χουάνγκ Ουί-Τζο επέστρεψε στην Νότιγχαμ Φόρεστ, στην οποία και ανήκει.

Η Νόριτς ανακοίνωσε πως ο δανεισμός του Χουάνγκ Ουί-Τζο στα «καναρίνια» ολοκληρώθηκε και ότι επιστρέφει στην Νότιγχαμ Φόρεστ, με την οποία και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο 31χρονος Νοτιοκορεάτης επιθετικός, που πέρασε για μισό χρόνο και από τον Ολυμπιακός ως δανεικός, πραγματοποίησε 18 συμμετοχές με την Νόριτς στην Championship σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ.

Να σημειώσουμε πως δεν κλήθηκε στην εθνική της Νοτίου Κορέας για το Κύπελλο Ασίας, που ξεκινάει σε λίγο καιρό.

