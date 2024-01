Για τα καλά στη... μάχη της μεταγραφής του Αμαντού Ονάνα από την Έβερτον για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής έχει μπει η Άρσεναλ.

Σε άσχημο φεγγάρι βρίσκεται η Άρσεναλ, η οποία μετρά μόλις μια νίκη στα τελευταία της επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η κατάκτηση της Premier League ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο της ομάδας του Αρτέτα, που έχει βγει στην αγορά για να ενισχυθεί εν όψει του δεύτερου μισού της σεζόν.

Ένας από τους βασικούς της στόχους μάλιστα έχει δει στο πρόσωπο του Αμαντού Ονάνα. Όπως μετέδωσαν τόσο ο Βέλγος δημοσιογράγος Σάσα Ταβολιέρι όσο και η Nieuwsbladsport οι Κανονιέρηδες ήδη βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Έβερτον για την απόκτησή του και οι εξελίξεις δεν αποκλείεται να «τρέξουν» με γοργούς ρυθμούς το επόμενο διάστημα.

🚨 #BREAKING



🇧🇪 Talks intensive currently ongoing between #EvertonFC & #ArsenalFC for Amadou Onana. The Belgian midfielder's - who has always put his priority to stay in Premier League - keen on the move.

Things could develop quickly…

⏳ Wait&See!