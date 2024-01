Μετανιωμένος για την επιλογή του να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία παρουσιάζεται ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη το συντομότερο δυνατόν!

Η μετακόμιση του Τζόρνταν Χέντερσον στη Σαουδική Αραβία δεν έχει εξελιχθεί με τον τρόπο που ο ίδιος θα ήλπιζε... Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ το καλοκαίρι πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει την ομάδα της καρδιάς του για χάρη της Αλ Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ, σε μια κίνηση όμως που φαίνεται πως δεν τον δικαίωσε!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Times», ο Άγγλος μέσος έχει προβλήματα προσαρμογής στη Σαουδική Αραβία και θέλει να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατόν με προορισμό την Premier League ή κάποιο άλλο μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Φυσικά τόσο το κλαμπ όσο και ο Στίβεν Τζέραρντ δεν θέλουν να χάσουν τον Χέντερσον μεσούσης της σεζόν, αλλά ο ίδιος φαίνεται αποφασισμένος να επιστρέψει σύντομα στη Γηραιά Ήπειρο.

Δεδομένα οι τελευταίες εξελίξεις δεν δικαιώνουν τον έμπειρο χαφ, ο οποίος το προηγούμενο καλοκαίρι δέχθηκε έντονη κριτική για την απόφασή του να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία κατηγορούμενος για υποκριτική στάση απέναντι στα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας.

Πλέον μένει να φανεί αν κάποιο κλαμπ από την Ευρώπη θα επικοινωνήσει με τον πρώην μέσο της Λίβερπουλ, τη στιγμή που ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ παρακολουθεί με ενδιαφέρον την ιστορία ενόψει του Euro 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας.

