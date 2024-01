Την περίπτωση του 17χρονου στόπερ του Άγιαξ... γλυκοκοιτάζει, σύμφωνα με την Telegraph, η Άρσεναλ για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής.

Έχει βγει στην αγορά η Άρσεναλ και ψάχνει το επόμενο κομμάτι στο παζλ του Μικέλ Αρτέτα. Οι Κανονιέρηδες θα ήθελαν να προσθέσουν έναν ακόμα αμυντικό στο οικοδόμημά τους και όπως φαίνεται... λιγουρεύονται τον Γιόρελ Χάτο.

Ο 17χρονος στόπερ, που διακρίνεται για την ευελιξία του αφού αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια και ως αριστερός μπακ, έχει υπάρξει μια από τις ευχάριστες παρενθέσεις της φετινής σεζόν στον Άγιαξ και βρίσκεται για τα καλά στα ραντάρ των Κανονιέρηδων, σύμφωνα με την Telegraph.

