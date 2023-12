Από την αρχή θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Μπόρνμουθ - Λούτον, η οποία είχε οδηγηθεί σε οριστικά διακοπή στο 60΄και με το σκορ στο 1-1 όταν ο Τομ Λόκιερ κατάρρευσε στο χορτάρι.

Από την αρχή θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Μπόρνμουθ κόντρα στη Λούτον! Ο μεταξύ τους αγώνας είχε διακοπεί στο 60΄όταν ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, Τομ Λόκιερ, κατάρρευσε χωρίς τις αισθήσεις στο χορτάρι, με την αναμέτρηση να οδηγείται σε αναβολή.

Λίγες μέρες αργότερα τελικά η Premier League αποφάσισε πως ο αγώνας δεν θα συνεχιστεί από το χρονικό σημείο που σταμάτησε, αλλά θα διεξαχθεί ξανά από την αρχή!

Ούτως ή άλλως οι δυο ομάδες παρέμεναν ισόπαλες 1-1, οπότε το προβάδισμα δεν χάνεται και η ισορροπία διατηρείται. Προς το παρόν πάντως η ημερομηνία διεξαγωγής παραμένει άγνωστη, με τη διοργανώτρια αρχή να τονίζει πως θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσα στη σεζόν.

Θυμίζουμε πως τελικά ο εφιάλτης του Λόκιερ είχε αίσιο τέλος, με τον αρχηγό της Λούτον να ανακτά τις αισθήσεις του όταν επέστρεψε στα αποδυτήρια, προς μεγάλη ανακούφιση των συγγενών του αλλά και ολόκληρου του φίλαθλου κόσμου.

The Premier League Board has decided that last Saturday’s fixture with AFC Bournemouth will be replayed in full.



The game will be rescheduled for later in the season, with a date to be confirmed following consultation with relevant parties.



The Luton Town ticket office would… pic.twitter.com/R155aUV2lR