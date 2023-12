Τζάκα: «Η Άρσεναλ δεν με σεβάστηκε, ήθελε να με ξεφορτωθεί»

Ο μέσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν και πρώην αρχηγός της Άρσεναλ, Γκράνιτ Τζάκα, αποκάλυψε ότι οι Κανονιέρηδες έκαναν τα πάντα για να τον διώξουν το 2019, αλλά ο Μίκελ Αρτέτα ήταν ο μόνος στον σύλλογο που του έδειξε «σεβασμό».

Ο Ελβετός διεθνής, Γκράνιτ Τζάκα, τερμάτισε την καριέρα του στο «Emirates» στο τέλος της σεζόν 2022-23, κλείνοντας μια ταραχώδη επταετή θητεία στο Βόρειο Λονδίνο, η οποία μπορεί να μείνει περισσότερο στη μνήμη μας για το ξέσπασμά του στην Κρίσταλ Πάλας το 2019. Όντας αρχηγός του συλλόγου κατά την εποχή του Ουνάι Έμερι, ο Τζάκα χλευάστηκε από το κοινό των γηπεδούχων, στο οποίο αντέδρασε οργισμένα, βρίζοντας τους πιστούς του Emirates και σκίζοντας τη φανέλα του πριν ορμήσει προς το τούνελ.

Η καριέρα του Τζάκα στην Άρσεναλ φάνηκε νεκρή, καθώς του αφαιρέθηκε η θέση του αρχηγού στον απόηχο του περιστατικού, και ανοίγοντας την κουβέντα για εκείνο το σημείο της καριέρας του στο Athletic, ο Ελβετός άσος παραδέχεται ότι αυτός και η οικογένειά του πέρασαν μια «κόλαση». «Μέχρι σήμερα, δεν μπορώ να πω πραγματικά τι μου συνέβη (εκείνη τη στιγμή)», θυμήθηκε.

«Το ματς με την Πάλας δεν ήταν ένα κακό παιχνίδι από μένα, αλλά ούτε και ένα κορυφαίο παιχνίδι. Με εξέπληξε που είδα τον αριθμό μου στο πινακάκι για αλλαγή, ως αρχηγός, στο 60ο λεπτό. Σκέφτηκα ότι ίσως ήταν μια παρεξήγηση, ίσως νόμιζαν ότι ήμουν τσαντισμένος (με την αντικατάσταση). Με αποδοκίμασαν σχεδόν αμέσως. Σκέφτηκα: "Εντάξει, είμαι εγώ εναντίον 60.000, τι να κάνω;". Κοιτάζοντας πίσω, μετανιώνεις για πράγματα, αλλά ίσως είσαι και χαρούμενος που έκανες κάποια πράγματα. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος... Αλλά ξέρω αυτό: εκείνη η μέρα δεν ήταν εύκολη. Ήμουν πεπεισμένος ότι θα τα κατάφερνα όλα, αλλά για τους γονείς μου και τη γυναίκα μου ήταν κόλαση. Υποτίθεται ότι θα συναντιόμασταν με τον σύλλογο για ένα νέο συμβόλαιο δύο ημέρες αργότερα. Αυτό φυσικά δεν έγινε ποτέ».

Μόλις ένα μήνα μετά το ξέσπασμα του Τζάκα στο Emirates, ο Έμερι απολύθηκε και οι Gunners προσέλαβαν τον Αρτέτα για να ηγηθεί της ομάδας. Με τον Αρτέτα στο τιμόνι, ο Τζάκα πείστηκε να παραμείνει στην Άρσεναλ και απόλαυσε μια απρόβλεπτη ιστορία λύτρωσης, καθώς έπαιξε θεμελιώδη ρόλο στο σύστημα του Ισπανού, έχοντας την άδεια να περιπλανιέται στο τελευταίο τρίτο ως νούμερο οκτώ.

Ο 31χρονος περιέγραψε λεπτομερώς πως ο Αρτέτα ήταν ο μόνος άνθρωπος στον σύλλογο που του έδειχνε σεβασμό, ενώ οι ισχυροί προσπαθούσαν να τον αναγκάσουν να φύγει. «Ο σύλλογος μου έδειξε ελάχιστο σεβασμό, παρόλο που ήμουν ο αρχηγός. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελαν να με ξεφορτωθούν το συντομότερο δυνατό, εκτός από ένα άτομο: Τον Μικέλ Αρτέτα. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, οι βαλίτσες μου ήταν ήδη έτοιμες και ετοιμαζόμουν να μπω στο αεροπλάνο. Με την καρδιά και την ψυχή μου, είχα ήδη εγκαταλείψει τον σύλλογο. Του είπα: "Η λύση είναι να φύγω εγώ". Ο Μίκελ μου είπε ότι ήθελε να μείνω. Αλλά εγώ δεν ήμουν σίγουρος. Θυμάμαι ότι μίλησα με τον πατέρα μου εκείνη την εποχή. Μου είπε, 'Πάμε να φύγουμε'. Για πρώτη φορά μου είπε να φύγω μακριά. Είπε ότι δεν υπήρχε μέλλον για μένα στην Άρσεναλ. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζει ξανά για την Άρσεναλ. Του είπα: 'Θέλω να πάω κάπου όπου οι οπαδοί δεν θα με γιουχάρουν'. Αλλά ήταν τόσο πειστικός. Για πρώτη φορά στη ζωή μου πήρα μια απόφαση χωρίς να μιλήσω πρώτα με την οικογένειά μου. Σηκώθηκα και είπα: 'Εντάξει, θα μείνω'. Αγκαλιαστήκαμε και, από εκείνη την ημέρα και μετά, επέστρεψα στις προπονήσεις και ήταν σαν να μην είχε συμβεί ποτέ τίποτα».

