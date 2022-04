Τζάκα: «Το γυαλί της σχέσης με τους οπαδούς ξανακολλάει, αλλά πάντα θα υπάρχουν ρωγμές» (vids)

Ο Γκρανίτ Τζάκα όντας αφοπλιστικά ειλικρινής μίλησε για τα όσα βιώνει στην Άρσεναλ, παραδέχθηκε ότι δεν περιμένει οι οπαδοί να τον αγαπήσουν ξανά, αλλά τόνισε πως είναι ανάγκη ο κόσμος να μάθει καλύτερα τους παίκτες και τη ζωή τους.

Ο Ελβετός χαφ που το 2019 είχε έρθει σε απόλυτη σύγκρουση με τους φίλους των «κανονιέρηδων» απαντώντας με χειρονομίες στις αποδοκιμασίες που δεχόταν, πλέον έχει πολύ πιο ήρεμο και καθαρό μυαλό για να μιλήσει και να περάσει τα μηνύματα που θέλει.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Είμαι άνθρωπος που παρασύρεται εύκολα από το συναίσθημα. Δεν θα ήθελα ούτε ο χειρότερος εχθρός μου να βιώσει αυτό το μίσος και την έχθρα των οποίων γινόμαστε στόχοι. Ακόμα και τώρα, όταν χάνουμε, μισώ να κάνω αυτή την απόσταση μέχρι τ' αποδυτήρια γιατί αντιλαμβάνομαι την έκφραση στα πρόσωπα των οπαδών.

Δεν μπορώ να προσποιούμαι ότι η σχέση μου με τους οπαδούς θα είναι η ίδια γιατί εκείνη η στιγμή θα μείνει για πάντα μέσα μου. Είναι σαν το σπασμένο γυαλί, ξέρεις... Μπορείς να το κολλήσεις, όμως, οι ρωγμές θα είναι ακόμα εκεί...

Πιστεύω ότι ορισμένοι οπαδοί ασκούν κριτική προτού καν δουν την ομάδα στο γήπεδο. Σε ένα ματς δεν μπορούσα να παίξω, το παρακολουθούσα από σουίτα στο γήπεδο και μου έρχονταν μηνύματα “ήσουν σκ@@@ σήμερα”.

Αν πηγαίνω καθυστερημένα σε ένα τάκλιν, είναι γιατί παλεύω για την Άρσεναλ. Αν χάσω την ψυχραιμία μου, είναι γιατί νοιάζομαι. Και ορισμένες φορές απλά νοιάζομαι υπερβολικά» είπε χαρακτηριστικά στο Players' Tribune και πρόσθεσε:

«Θέλω να φτιάξουμε τη σχέση μας με τους οπαδούς. Θέλω να έχουμε καλύτερη σχέση με τον κόσμο, καθώς μας βλέπουν μονάχα στα 90 λεπτά ενός αγώνα. Δεν μας ξέρουν περισσότερο, δεν καταλαβαίνουν αν εμείς έχουμε προβλήματα με τις οικογένειές μας, σε τι κατάσταση είμαστε... Θέλουμε να είμαστε πιο κοντά τους. Θέλουμε να έχουμε συναντήσεις μαζί τους».

