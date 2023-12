Με δάκρυα στα μάτια εμφανίστηκε ο προπονητής της Λούτον, Ρομπ Έντουαρντς, ο οποίος συγκινήθηκε από το δυναμικό χειροκρότημα και τη στήριξη του κόσμου προς τον Τομ Λόκιερ.

Σοκ και παγωμάρα επικράτησε στον αγώνα της Μπόρνμουθ απέναντι στην Λούτον, όταν στο 58΄ο Τομ Λόκιερ τρόμαξε άπαντες στο γήπεδο πέφτοντας αναίσθητος στο χορτάρι.

Καθώς τα ιατρικά τιμ έπεφταν πάνω του για να τον βοηθήσουν, το κορμί του υπέφερε από σπασμούς στον αγωνιστικό χώρο, με τον αγώνα διακόπτεται οριστικά και τον ρέφερι να αποφασίζει την αναβολή του.

Κατά την αποχώρησή του ο Άγγλος καταχειροκροτήθηκε από το κοινό της Λούτον, γεγονός που λύγισε μέχρι και τον προπονητή της ομάδας, Ρομπ Έντουαρντς. Ο 40χρονος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε σε λυγμούς αντικρίζοντας τις εικόνες, προτού ανταποδώσει με ένα ζεστό χειροκρότημα.

Επιφορτισμένος μάλιστα μ ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή του, ο Έντουαρντς χάρισε μια ανθρώπινη αντίδραση και δεδομένα ένα βάρος θα έφυγε από πάνω του όταν έμαθε πως ο Λόκιερ τελικά ανάκτησε τις αισθήσεις του στα αποδυτήρια του γηπέδου.

Rob Edwards does a lap to thank the Luton and Bournemouth fans for their support after the match was abandoned.



We're all with Tom Lockyer. ❤️#AstroEPL #BOULUT pic.twitter.com/eYbxDkRqKU