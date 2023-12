Όπως γνωστοποίησε και η Λούτον, ο Τομ Λόκιερ, που κατέρρευσε στο ματς κόντρα στην Μπόρνμουθ, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη και δέχεται ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο.

Οι προσευχές του ποδοσφαιρικού κόσμου φαίνεται πως εισακούστηκαν. Ολόκληρη η Premier League «πάγωσε», όταν ο Τομ Λόκιερ κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και τη Λούτον. Οι εξελίξεις αναφορικά με την υγεία του πάντως είναι θετικές.

Η Λούτον με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε τα αγγλικά δημοσιεύματα και γνωστοποίησε πως ο αρχηγός της ανέκτησε τις αισθήσεις τους και βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και γιατί. Θυμίζουμε άλλωστε ότι είναι η δεύτερη φορά που «σβήνει» σε αγώνα μέσα σε λίγους μήνες. Ο αγγλικός σύλλογος επίσης μετέφερε πως ο Ουαλός υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά πλέον είναι καλά και βρίσκεται και με την οικογένειά του.

We all hope and pray for our leader and captain Tom Lockyer, who is thankfully responsive and has been taken to hospital.



We don’t know the full extent of what happened and what the next steps are at this stage, but we thank Bournemouth and the medical staff on both sides for… pic.twitter.com/pPCuB9ROju