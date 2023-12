Με... ατακάρα απάντησε ο Άγγελος Ποστέκογλου σχετικά με το αν η Τότεναμ θα ενισχυθεί τελικά στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί τους τελευταίους μήνες έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της Premier League. Όχι μόνο γιατί η εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στην Τότεναμ αναγνωρίζεται από όλους, αλλά και επειδή φροντίζει να «ντύνει» τις δηλώσεις του με ευχάριστες... ατακάρες.

Και με την τελευταία εξ αυτών, ο Ελληνοαυστραλός κόουτς κράτησε επί της ουσίας κλειστά τα χαρτιά του εν όψει Ιανουαρίου. Παλαιότερα, ο ίδιος είχε δηλώσει πως θα ήθελε οι Σπερς να ενισχυθούν με έναν κεντρικό αμυντικό.

🚨🚨🎙️| Ange Postecoglou on the January transfer window:



'I wrote my letter to Santa! So just gotta see whether I've been naughty or nice.’



[@BeanymanSports]



