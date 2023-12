Ο Ενσίσο της Μπράιτον, ο Νούνο Σάντος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο Μαντρούγκα της Μποραφόγκο SP είναι υποψήφιοι για το Puskas Award.

Mετά τους υποψηφίους ποδοσφαιριστές για τα βραβεία Best της FIFA έγιναν γνωστοί και οι τρεις ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν το Puskas Award. Το βραβείο που δίνει ετησίως στο πιο θεαματικό γκολ της σεζόν.

Υποψήφιοι είναι ο Χούλιο Ενσίσο της Μπράιτον για το απίθανο γκολ του κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Νούνο Σάντος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απερίγραπτη ραμπόνα που είχε βάλει ενάντια στη Μποαβίστα και ο Γκιλχέρμε Μαντρούγκα της Μποραφόγκο SP, για το αδιανόητο εκτός περιοχής ψαλίδι του, στο αγώνα με την Ναβοριζοντινο για τη Β' Βραζιλίας.

Η σχετική βράβευση θα διεξαχθεί στο Λονδίνο στις 15 Ιανουαρίου του 2024, όποτε θα ανακοινωθεί και ο νικητής.

The FIFA Puskas Award Finalists! 🚀⭐



🇵🇾 Julio Enciso

🇧🇷 Guilherme Madruga

🇵🇹 Nuno Santos



Watch the final three. 🧵👇