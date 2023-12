Δίχως τον Έρλινγκ Χάαλαντ θα αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι με τη Λούτον η Μάντσεστερ Σίτι.

Σοβαρή απώλεια, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα με τη Λούτον (16:00) για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός σέντερ φορ των «πολιτών» δεν ταξίδεψε στο Λούτον για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, καθώς τα συνεχόμενα παιχνίδια έχουν ταλαιπωρήσει το σώμα του, με τους γιατρούς της ομάδας να συμβουλεύουν τον Καταλανό να τον αφήσει εκτός αποστολής ώστε να πάρει ανάσες και να γεμίσει ξανά τις μπαταρίες του.

Όπως αναφέρει η «Athletic», ο Γκουαρδιόλα και το επιτελείο του αποφάσισαν χθες το πρωί να αφήσουν εκτός τον Χάαλαντ, με στόχο να ξεκουραστεί ο Νορβηγός και να είναι έτοιμος στο βαρύ πρόγραμμα που έρχεται, με τα συνεχόμενα παιχνίδια που έρχονται στο εορταστικό πρόγραμμα της Premier League.

Έτσι η Σίτι θα αγωνιστεί στο Λούτον χωρίς τον πρώτο της σκόρερ, με τον Άλβαρες να αναμένεται να ξεκινήσει ως καθαρό σέντερ φορ μετά από καιρό.

