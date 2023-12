Ένα «μαύρο» ρεκόρ έγραψε με την ήττα της απέναντι στην Μπόρνμουθ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» ξεπέρασαν σε δέκα χρόνια τις εντός έδρας ήττες που είχαν με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στον πάγκο τους για 27 σεζόν.

Έναν ιστορικό διασυρμό υπέστη το απόγευμα του Σαββάτου στο «Old Trafford» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την Μπόρνμουθ να φεύγει για πρώτη φορά στην ιστορία της με το διπλό, διαλύοντας την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ με 3-0.

Μια ακόμη προβληματική εμφάνιση για τους «κόκκινους διαβόλους» που έχουν μετατρέψει σε συνήθεια πλέον τα... σκωτσέζικα ντους, με το κλαμπ να γράφει το ένα «μαύρο» ρεκόρ μετά το άλλο, καταρρίπτοντας το «κάστρο» που είχε χτίσει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Επί Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε ηττηθεί στην έδρα της τέσσερις φορές σε επίπεδο Premier League, μόνο σε μια από τις 21 σεζόν του Σκωτσέζου στον πάγκο, από την ημέρα που η αγγλική κατηγορία άλλαξε ονομασία και πέρασε σε νέα εποχή.

Ήταν την αγωνιστική περίοδο 2001/02, όταν η Γιουνάιτεντ του Φέργκιουσον είχε γνωρίσει έξι εντός έδρας ήττες. Ήδη μέχρι στιγμής, η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ, έχει ηττηθεί τέσσερις φορές στο «Θέατρο των ονείρων», οδεύοντας ολοταχώς για την κατάρριψη του συγκεκριμένου... ρεκόρ.

Man Utd lost 4+ home games in just one of Sir Alex Ferguson's 21 Premier League campaigns in charge of the club (6 in 2001/02).



It's taken them 9 matches to lose four matches at Old Trafford this season. 🤯 pic.twitter.com/eq7GA4xWWc