Η Λίβερπουλ έσωσε ξανά την παρτίδα στις καθυστερήσεις κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, έφτασε τα 43 γκολ στον έξτρα χρόνο επί εποχής Premier League και το ρεκόρ είναι απόλυτα δικό της!

Επί εποχής Σερ Άλεξ Φέργκιουσον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν γνωστή για τα περιβόητα γκολ της στις καθυστερήσεις, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανατροπή στον έξτρα χρόνο στον τελικό της Βαρκελώνης κόντρα στη Μπάγερν το 1999 που της χάρησε το Champions League!

Με το μοτίβο να επαναλαμβάνεται κάθε σεζόν το περίφημο «Fergie Time» συνδέθηκε απόλυτα με τους Κόκκινους Διάβολους, όμως η Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει την ιστορία!

Με τον Έλιοτ να βρίσκει δίχτυα στο 90΄και να ολοκληρώνει την ανατροπή κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, οι Reds έφτασαν τα 43 γκολ στον έξτρα χρόνο επί εποχής Premier League, τα περισσότερα δηλαδή που έχει σημειώσει σε αυτό το διάστημα κάποια ομάδα στην κατηγορία.

Το 40% μάλιστα των γκολ έχουν σημειωθεί επί εποχής Γιούργκεν Κλοπ (17/43), ο οποίος μόνο τυχαία δεν έχει χαρακτηρίσει την ομάδα του ως mentality monster για την άρνησή τους να παραδοθούν στη ροή του αγώνα.

Για την ιστορία στη δεύτερη θέση είναι η Άρσεναλ με 32 γκολ, ακολουθεί η Τότεναμ με 31, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι με 29 και 26 γκολ στις καθυστερήσεις αντίστοιχα.

