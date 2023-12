Ο παρουσιαστής του Amazon TV θέλησε να κάνει πλάκα στον Γιούργκεν Κλοπ και να τον «πειράξει» για την ώρα έναρξης του επόμενου αγώνα της Λίβερπουλ, ωστόσο ο Γερμανός δεν φάνηκε ιδιαίτερα χαρούμενος και απάντησε με αρκετή δόση ειρωνείας.

Άστοχο φαίνεται πως ήταν το... αστείο που προσπάθησε να κάνει ο παρουσιαστής του Amazon TV στον Γιούργκεν Κλοπ, αμέσως μετά τη νίκη της Λίβερπουλ απέναντι στη Σέφιλντ. Ο Γερμανός τεχνικός έχει διαμαρτυρηθεί και έχει μιλήσει ανοιχτά ουκ ολίγες φορές για τα παιχνίδια της ομάδας του και την «εμμονή» της Premier League να... δίνει πάντα στη Λίβερπουλ το πρώτο παιχνίδι του Σαββάτου στις 12:30 ώρα Αγγλίας.

