Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι γνωρίζει ποδόσφαιρο όσο λίγοι, καθώς ήταν από τους ελάχιστους που αποθέωνε την Άστον Βίλα στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν η ομάδα του Έμερι είχε ηττηθεί με 5-1 από τη Νιούκαστλ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

«Τρελαίνει» κόσμο η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι. Ένα γκολ του Μπέιλι έμελλε να κρίνει το μεγάλο παιχνίδι στο «Villa Park» ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Μάντσεστερ Σίτι με τους «χωριάτες» να επικρατούν με 1-0 και να προσπερνούν τους «πολίτες» στη βαθμολογία, σκαρφαλώνοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και κάνει πορεία πρωταθλητισμού, με τον Βάσκο να έχει μεταμορφώσει εντελώς τους «χωριάτες». Λίγοι ήταν οι «πιστοί» ωστόσο. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μπορεί να θεωρείται από αυτούς, καθώς στο ξεκίνημα της σεζόν είχε αποθεώσει την ομάδα του Έμερι.

Οι «χωριάτες» είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με ένα εφιαλτικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας τη βαριά ήττα με 5-1 στην πρεμιέρα της Premier League από τη Νιούκαστλ. Ένα αποτέλεσμα που σήκωσε πολλή κουβέντα. Ο «θρυλικός» προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ωστόσο, στάθηκε στην γενική εικόνα της Άστον Βίλα στο παιχνίδι και στο γεγονός ότι το τελικό σκορ ήταν πλασματικό και καθόλου δίκαιο.

Σε ερώτηση που του έγινε λίγο πριν από την πρεμιέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Old Trafford», για το ποια ομάδα τον εντυπωσίασε περισσότερο εκείνη την εβδομάδα, ο Σερ Άλεξ απάντησε «Άστον Βίλα και Νιούκαστλ».

«Θα έλεγα η Άστον Βίλα και η Νιούκαστλ. Δεν μπορώ να πιστέψω το τελικό σκορ. Η Άστον Βίλα έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο και η εμφάνιση της επισκιάζεται από τα γκολ που δέχτηκε. Η Νιούκαστλ από τη μεριά της έπαιξε επίσης φανταστικά. Μου προκάλεσε έκπληξη το τελικό αποτέλεσμα. Για αυτό και αναφέρω την Άστον Βίλα», τόνισε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά.

👏 love that. They lost 5-1 and Fergie still saw the merits of Villa’s playing style. That’s the key, not to get dragged into results-based analysis. https://t.co/XxO11V0tGQ