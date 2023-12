Τέλος η σεζόν για τον Ζοέλ Μάτιπ, καθώς ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ υπέστη ρήξη χιαστού.

Μεγάλο «πλήγμα» για τη Λίβερπουλ εν όψει της συνέχειας, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ζοέλ Μάτιπ μέχρι το τέλος της σεζον.

Ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Φούλαμ και όπως αποκάλυψε ο Γερμανός τεχνικός, υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Μια απρόσμενη εξέλιξη για τους reds, καθώς ο Μάτιπ ήταν βασικός στα περισσότερα παιχνίδια της σεζόν. Μάλιστα, το παιχνίδι με τη Φούλαμ ενδέχεται να ήταν και το τελευταίο του Καμερουνέζου στόπερ με τα χρώματα της Λίβερπουλ, καθώς το τωρινό του συμβόλαιο εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Έχει πάθει σοβαρή ζημιά. Ρήξη χιαστού. Το κατάλαβα από το πρώτο δευτερόλεπτο δυστυχώς», δήλωσε ο Κλοπ μετά τη χθεσινή νίκη της Λίβερπουλ απέναντι στη Σέφιλντ.

🚨🔴 Liverpool centre back Joel Matip has ruptured his ACL, Jurgen Klopp has confirmed.



Huge blow for #LFC as Matip will be out until the end of the season — current deal expires in June 2024. pic.twitter.com/04mYWdtSS7