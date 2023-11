Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είπε ότι ήταν «εθισμένος» στο σκάκι και «προκάλεσε» τον πρωταθλητή Μάγκνους Κάρλσεν.

Το ξεκίνημα του Μοχάμεντ Σαλάχ στη σεζόν ήταν εντυπωσιακό: 12 γκολ σε 18 αγώνες, 10 σε 13 αν σκεφτούμε μόνο την Premier League, όπου η Λίβερπουλ, μετά την απογοητευτική σεζόν από την οποία μόλις επέστρεψε, έχει γίνει και πάλι σοβαρή υποψήφια για τον τίτλο.

Αυτοί είναι αριθμοί που δεν εκπλήσσουν πλέον βέβαια, δεδομένου ότι ο Αιγύπτιος επιθετικός, ειδικά στο Άνφιλντ, μας έχει συνηθίσει σε πολύ υψηλούς μέσους όρους σκοραρίσματος: στις έξι σεζόν του ως παίκτης της Λίβερπουλ, δεν έπεσε ποτέ κάτω από 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερνώντας τα 30 σε τέσσερις από τις έξι σεζόν.

Με κίνδυνο να ακουστεί κλισέ, θα μπορούσε κανείς να πει για τον «Φαραώ» ότι είναι... εθισμένος στο σκοράρισμα, αν και ο ίδιος αποκάλυψε το χόμπι του το οποίο έβλεπε φανατικά, σε επίπεδα εθισμού.

«Έχω εμμονή με το σκάκι, παίζω κάθε μέρα. Όταν παίζω online, βάζω το όνομά μου και οι άνθρωποι με ρωτούν: είσαι πραγματικά Σαλάχ; Και λέω ναι, αλλά δεν με πιστεύουν. Έτσι, όταν λένε "λέτε ψέματα", απαντώ: είναι αλήθεια, λέω ψέματα».

