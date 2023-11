Το απίθανο γκολ του Γκαρνάτσο στο «Goodison Park» θα είναι σίγουρα ένα από τα φαβορί για το βραβείο Puskas στο τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, η FIFA θα έχει δύσκολη δουλειά για την απονομή του βραβείου, καθώς ο Αργεντίνος δεν είναι ο μόνος που θέτει σοβαρή υποψηφιότητα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ στην ιστορία της Premier League πέτυχε ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην άνετη επικράτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Έβερτον. Ο Αργεντίνος επιθετικός κατάφερε να σκοράρει ένα γκολ που σπάνια βλέπει κανείς, «πληγώνοντας» την Έβερτον με ένα απίθανο ανάποδο «ψαλιδάκι».

Νταλότ έβγαλε τη σέντρα στην περιοχή και ο Γκαρνάτσο έπιασε ασύλληπτο ψαλιδάκι, με τη μπάλα να «καρφώνεται» στο παραθυράκι της εστίας για το 1-0 των Κόκκινων Διάβολων. Ένα γκολ το οποίο θύμισε φυσικά και εκείνο του Γουέιν Ρούνεϊ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η FIFA ωστόσο δεν αναμένεται να έχει εύκολο έργο για την επιλογή του καλύτερου γκολ της χρονιάς. Μπορεί ο Γκαρνάτσο να έθεσε γερές βάσεις και να είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Puskas, ωστόσο η παγκόσμια συνομοσπονδία έχει στα «χέρια» της και άλλα απίθανα γκολ.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Φεντερίκο Ντιμάρκο πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της χρονιάς.

Στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ίντερ και τη Φροζινόνε, ο Ιταλός μπακ των «νερατζούρι» κατάφερε να σκοράρει λίγο πιο κάτω από το κέντρο. Ο Ντιμάρκο πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και έπιασε στον ύπνο τον τερματοφύλακα της Φροζινόνε, πετυχαίνοντας ένα φοβερό γκολ, υποψήφιο για το βραβείο Puskas.

Ο Κέιν μοιάζει ασταμάτητος στην Μπάγερν. Σκοράρει με κάθε τρόπο και οδηγεί τους Βαυαρούς. Το πιο εντυπωσιακό γκολ ωστόσο, το έχει πετύχει φέτος απέναντι στην Ντάρμστααντ.

Στο 69΄και με το σκορ στο 4-0 υπέρ της Μπάγερν, ο Άγγλος φορ είδε τον αντίπαλο γκολκίπερ εκτός εστίας και κατάφερε να τον κρεμάσει με σουτ πίσω από το κέντρο, θέτοντας γερή υποψηφιότητα για για το βραβείο Puskas!

Γκολ για Puskas πέτυχε πριν από περίπου έναν μήνα και ο Λαμίν Καμαρά της Μετς. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της γαλλικής κατάφερε να σκοράρει ένα απίθανο γκολ κόντρα στη Μονακό, θέτοντας και αυτός υποψηφιότητα για το βραβείο.

Ο Καμαρά είδε εντελώς εκτός εστίας τον τερματοφύλακα της Μονακό και τον «σόκαρε» με σουτ πίσω από το κέντο, σημειώνοντας ένα απίθανο τέρμα!

LAMINE CAMARA WITH THE GOAL OF THE SEASON SO FAR?! 😳🤯 pic.twitter.com/8hIPyX1YQ1