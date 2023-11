Σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων μετά από σχεδόν τρεις μήνες επέστρεψε ο Κρίστοφερ Ενκουνκού, εν όψει του σημαντικού αγώνα της Τσέλσι με τη Νιούκαστλ.

Το «παρών» στις ομαδικές προπονήσεις της Τσέλσι, έδωσε για πρώτη φορά ο Κρίστοφερ Ενκουνκού, μετά από ένα διάστημα που ξεπερνάει τους τρεις μήνες. Ο Γάλλος επιθετικός, τραυματίστηκε σε ένα φιλικό προετοιμασίας της Τσέλσι απέναντι στην Ντόρτμουντ και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει τη ζημιά που αποκόμισε στο γόνατο.

Ο 26χρονος επιθετικός, προπονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης για πρώτη φορά με την υπόλοιπη ομάδα, αφήνοντας τα ατομικά προγράμματα που ακολουθούσε τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ενκουνκού κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες, καθώς οι άνθρωποι της Τσέλσι είχαν εκτιμήσει ότι ο Γάλλος θα επέστρεφε στα μισά του Δεκεμβρίου, με τον 26χρονο να προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με τη Νιούκαστλ το Σάββατο (25/11, 17:00).

🔵⏳ Christopher Nkunku, preparing for his return… now very, very close. pic.twitter.com/JqdcXLR47r