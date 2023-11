Αντίστροφα για τη μεγάλη του επιστροφή στην αγωνιστική δράση μετράει ο Κρίστοφερ Ενκουνκού, καθώς ο Γάλλος επιθετικός θα είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του με την Τσέλσι μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Λύση στα πολλά επιθετικά προβλήματα που παρουσιάζει η Τσέλσι σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν αναμένεται να δώσει ο Κρίστοφερ Ενκουνκού. Ο 24χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Ντόρτμουντ και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει τη ζημιά που αποκόμισε στο γόνατο.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία της επιστροφής του και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την Τσέλσι μέσα στον μήνα. Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ενκουνκού είναι σχεδόν έτοιμος και αναμένεται να «σφραγίσει» την επιστροφή του αμέσως μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

«Ίσως μετά το παράθυρο των εθνικών να έχει συμμετοχή. Δεν είναι ακόμα σίγουρο. Δουλεύει ωστόσο πολύ καλά και είναι πολύ κοντά. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το πρότζεκτ μας. Ανυπομονούμε να αναρρώσει και να τον δούμε να σκοράρει πολλά γκολ» ανέφερε πρόσφατα ο Ποτσετίνο.

Εφόσον δεν αλλάξουν τα δεδομένα, ο Γάλλος θα φορέσει επίσημα τα μπλε στις 25 Νοεμβρίου και στην αναμέτρηση απέναντι στη Νιούκαστλ.

