Ο Χάαλαντ αποθέωσε Κριστιάνο: «Είναι η σημαντικότερη έμπνευση για μένα, τον έβλεπα στο YouTube»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποθέωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έμπνευσή του.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, αποθέωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος super star αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έμπνευσή του.

«Αν έβλεπα τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Youtube; Ναι, είναι η σημαντικότερη έμπνευση για μένα ειδικά μέσα στην αντίπαλη περιοχή.Ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι του, παίζοντας ως εξτρέμ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στην Ρεάλ αλλά και ως σέντερ φορ αργότερα, είναι κάτι το εκπληκτικό», αποκάλυψε ο Νορβηγός στράικερ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

🚨 Breaking : Erling Haaland has shared his thoughts about Cristiano Ronaldo.



🗣️ Haaland : “I watched Cristiano Ronaldo on YouTube? Yes, he’s the most important inspiration for me especially inside the box.”



“The way he developed his game, playing as a winger at Manchester… pic.twitter.com/9ZpfQijf9z