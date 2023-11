Όχι για μια, ούτε για δυο, αλλά για τέσσερις πιθανές παραβάσεις ελέγχθηκε το γκολ της Νιούκαστλ κόντρα στην Άρσεναλ, με το VAR τελικά να το κρίνει καθόλα νόμιμο.

Η Νιούκαστλ κατάφερε να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Άρσεναλ στο 64΄με σκόρερ τον Γκόρντον, σε μια φάση που χρειάστηκε εξονυχιστικό έλεγχο από το VAR!

Έπειτα από σέντρα στην περιοχή και άστοχη έξοδο του Ράγια, ο Ζοέλιντον έστρωσε στον Γκόρντον που σκόραρε σε κενή εστία, με το VAR να πιάνει δουλειά και να εξετάζει τη φάση για τέσσερις πιθανές παραβάσεις!

Αρχικά για το αν η μπάλα είχε βγει πλάγιο στην αρχή της φάσης, στη συνέχεια για χέρι και επιθετικό φάουλ του Ζοέλιντον, ενώ για φινάλε η φάση ελέγχθηκε και για οφσάιντ του Γκόρντον.

Τελικά μετά από υπομονή μερικών λεπτών το VAR άναψε το πράσινο φως στον ρέφερι που κατοχύρωσε το 1-0 υπέρ των Magpies.

