Απίστευτη γκάφα της Άρσεναλ: Αναβλήθηκε το παιχνίδι της Κ18 με την Μπράιτον, μπέρδεψαν τις πόλεις και ταξίδεψαν στο Μπόρνμουθ

Γκάφα υψηλού... επιπέδου από τους υπεύθυνους της Άρσεναλ, καθώς η αναμέτρηση των «κανονιέρηδων» με την Μπράιτον για το πρωτάθλημα της Κ18, αναβλήθηκε μετά από μπέρδεμα των ανθρώπων της ομάδας, η οποία ταξίδεψε στο Μπόρνμουθ.

Σε μια γκάφα που δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση ομάδα κορυφαίου επιπέδου και ειδικά σύλλογο της Premier League, υπέπεσε η ΄Άρσεναλ. Μπορεί να μην αφορά την πρώτη ομάδα, ωστόσο αυτό που έκαναν οι «κανονιέρηδες» χρειάζεται μεγάλη... προσπάθεια.

Πιο συγκεκριμένα, η Κ18 της Άρσεναλ είχε προγραμματισμένο παιχνίδι με την αντίστοιχη της Μπράιτον στο πρωτάθλημα της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας για το απόγευμα του Σαββάτου. Η αναμέτρηση ωστόσο τελικά δεν θα γίνει, καθώς οι άνθρωποι της Άρσεναλ μπέρδεψαν τις πόλεις, με αποτέλεσμα οι «κανονιέρηδες» να ταξιδεύουν με το πούλμαν στο Μπόρνμουθ, αντί για το Μπράιτον.

Το αποτέλεσμα ήταν να αναβληθεί οριστικά το παιχνίδι, καθώς η αποστολή της Άρσεναλ δεν είχε τα περιθώρια να βρεθεί στο Μπράιτον, αφού οι «κανονιέρηδες» αγωνίζονται στο Youth Champions League μέσα στην εβδομάδα που έρχεται...

Κι όμως, ακόμα και οι συγκεκριμένες ομάδες δεν είναι... τέλειες όπως αποδεικνύεται...

❌🚐 Arsenal's u18 game away to Brighton today was postponed. The team bus travelled to Bournemouth instead of Brighton, reports @jeorgebird.



The game will now be played at a later date following the mistake. 😅 pic.twitter.com/DKnzFLACEO