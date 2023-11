Ο Πορτογάλος κόουτς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας «απάντησε» στο ρεπορτάζ που τον εμπλέκει με την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα τουλάχιστον με χθεσινή (02/11) ρεπορτάζ των «Times» -που άμεσα διαψεύτηκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- οι «Κόκκινοι Διάβολοι» εξετάζουν τις εναλλακτικές τους, με τον Έρικ Τεχ Χαγκ νακινδυνεύει πολύ σοβαρά να δει την πόρτα της εξόδου του Κάρινγκτον.

Το βρετανικό Μέσο παρουσίασε ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ολλανδού κόουτς τους Ζινεντίν Ζιντάν και Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας όμως, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε τη νίκη της ομάδας του επί της Φαρένσε, τόνισε οτι δεν υπάρχει ουδεμία επαφή με τη Γιουνάιτεντ.

Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε για το φερόμενο ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ, είπε: «Φέτος δεν πρόκειται να επιστρέψω στην ίδια συζήτηση με πέρυσι. Δεν πρόκειται να κάνω κανενός είδους σχόλιο για αυτές τις καταστάσεις».

Στη συνέχεια, αφότου παρακινήθηκε να κάνει ένα περαιτέρω σχόλιο σχετικά με μια πιθανή μετακόμιση στο «Όλντ Τράφορντ» σημείωσε: «Σχετικά με το μέλλον, έχω μια ιδέα για το τέλος της σεζόν, αλλά δεν θα το πω τώρα. Όμως τα αποτελέσματα και το πλαίσιο μας πηγαίνουν σε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτά τα πράγματα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήρθε σε επαφή μαζί μου»

🚨🚨🎙️| Ruben Amorim said he hasn't been contacted by #mufc. He said he has an idea of what will happen at the end of the season, but does not want to say what it is or discuss his future right now.

pic.twitter.com/uoUwGZGQlL