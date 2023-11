Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα των Times που αναφέρει πως οι Κόκκινοι Διάβολοι εξετάζουν το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης του Έρικ Τεν Χαγκ.

Δημοσίευμα των Times ανέφερε πως ο Έρικ Τεν Χαγκ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ήδη εξετάζει τις περιπτώσεις των Ζινεντίν Ζιντάν και Ρούμπεν Αμορίμ για τη διαδοχή του. Από την πλευρά τους οι Κόκκινοι Διάβολοι διαψεύδουν αυτο το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πηγές από το κλαμπ αρνούνται πως υπάρχουν σκέψεις για την απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού και είναι ψέματα πως έχουν γίνει επαφές με υποψήφιους αντικαταστάτες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει το χειρότερο ξεκίνημά της σε σεζόν εδώ και 61 χρόνια, καθώς μετρά οκτώ ήττες στα 15 πρώτα παιχνίδια της στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Οι πέντε εντός έδρας ήττες σε 10 παιχνίδια στο «Ολντ Τράφορντ» αποτελούν και το χειρότερο μπάσιμο στο «σπίτι» της εδώ και 93 χρόνια.

🚨🔴 Manchester United deny any idea or contact to replace Erik ten Hag with new head coach.



Club sources guarantee stories on new manager are ‘categorically false’. pic.twitter.com/gy0uOQkKC4