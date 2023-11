Σύμφωνα με την ιατρική έρευνα ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον έχασε τη ζωή του μετά από κάταγμα στα πλευρά που αποκόμισε έπειτα από πτώση.

Στις 21 Οκτωβρίου ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και «βύθισε» σε πένθος τόσο την οικογένεια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όσο και το βρετανικό ποδόσφαιρο. Περίπου δέκα ημέρα μετά την απώλεια του Βρετανού θρύλου έγινε γνωστή η ακριβίας αιτία του θανάτου του.

Συμφωνα με την έρευνα των ιατρών ο Σερ Μπόμπι πέθανε μετά από κάταγμα στα πλευρά που αποκόμισε έπειτα από πτώση.σε οίκο ευγηρίας. Όπως αναφέρει το ιατροδικαστικό τμήμα του Τσέσαϊρ: «έχασε την ισορροπία του καθώς σηκώθηκε από την καρέκλα του και χτύπησε στο περβάζι του παραθύρου και πιθανώς σε ένα καλοριφέρ».

Sir Bobby Charlton died after an accidental fall at a care home, an inquest has heard.