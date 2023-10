Η Μάντσεστερ Σίτι απέκλεισε από τα παιχνίδια της δυο ανήλικους οπαδούς που δεν σεβάστηκαν τη μνήμη του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον στην αναμέτρηση με την Μπράιτον.

Το Νησί βυθίστηκε στο πένθος για τον θάνατο του Βρετανού θρύλου και πρωταθλητή κόσμου με την Αγγλία, Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Το περασμένο Σάββατο (21/10) λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του άλλοτε σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι που ήταν στο «Έτιχαντ» για το ματς με την Μπράιτον φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά του θανόντος.

Το video έκανε τον γύρο του διαδικτύου και οι Πολίτες χρησιμοποίησαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου για να τους εντοπίσουν. Κατά την έρευνα ταυτοποιήθηκαν δυο ανήλικοι, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό από τα εντός και τα εκτός έδρας παιχνίδι της Σίτι.

«Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δύο ανήλικοι έχουν ταυτοποιηθεί σε σχέση με τα άθλια συνθήματα που ακούστηκαν στο "Έτιχαντ" κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα του περασμένου Σαββατοκύριακου με την Μπράιτον.

Τα εν λόγω άτομα στη συνέχεια αποβλήθηκαν από το να παρευρεθούν σε όλα τα εντός ή εκτός έδρας παιχνίδια και τα στοιχεία τους κοινοποιήθηκαν στην Αστυνομία του Greater Manchester που ερευνά το θέμα», αναφέρει η ενημέρωση των Πολιτών.

🚨🚨| NEW: Manchester City have banned two fans after they were filmed mocking Sir Bobby Charlton’s death at the Etihad Stadium last weekend. Their details have been shared to the police.



[@Jack_Gaughan] pic.twitter.com/t2sJCAtozU