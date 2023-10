Όπως ανακοίνωσε η Premier League, Γουλβς και Τσέλσι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την παραμονή των φετινών Χριστούγεννων, μέρα στην οποία η δράση θα επιστρέψει μετά από 28 χρόνια.

Σε μια μεγάλη αλλαγή προχώρησε η Premier League εν όψει της περιόδου των γιορτών. Είναι γνωστό πως τα Χριστούγεννα η μπάλα δεν σταματά να κυλάει σε κανένα γήπεδο στο Νησί, όμως φέτος για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια το αγγλικό πρωτάθλημα θα έχει δράση και στις 24 Δεκεμβρίου, την παραμονή των Χριστουγέννων δηλαδή.

