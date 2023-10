Μπεν Φόστερ: «Ο Φαν Ντάικ είναι ο κορυφαίος αμυντικός όλων των εποχών»

Ο Μπεν Φόστερ αποκάλυψε σε δηλώσεις του πως θεωρεί τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ως τον κορυφαίο αμυντικό όλων των εποχών.

Ο πρώην τερματοφύλακας των Γουότφορντ και Ρέξαμ, μίλησε για τον αρχηγό της Λίβερπουλ και της εθνικής Ολλανδίας, με τα καλύτερα λόγια και τόνισε τον θεωρεί ως τον καλύτερο κεντρικό αμυντικό στην ιστορία του ποδοσφαίρου, πάνω από θρύλους όπως οι Πάολο Μαλντίνι, Σέρχιο Ράμος και Φρανς Μπεκενπάουερ. Εξήγησε ότι στην εξαιρετική του τριετία μεταξύ 2018 και 2020, ήταν μακράν ο κορυφαίος και δεν είχε ξαναδεί απόδοση τόσο υψηλού επιπέδου από κανέναν.

Συμπλήρωσε επίσης ότι ο Φαν Ντάικ, ήταν ο βασικός λόγος που η Λίβερπουλ κατέκτησε το Champions League και την Premier League δύο διαδοχικές χρονιές, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη χρυσή μπάλα του 2019.

Ben Foster is taking prime Van Dijk over any other defender 👀 pic.twitter.com/tqHnReMlo2