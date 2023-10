Ο Ζιντσένκο τάχθηκε στο πλευρό του Ισραήλ, δέχθηκε «επίθεση» και έκανε ιδιωτικό τον λογαριασμό του στα social

Ο αστέρας της Άρσεναλ Ολεκσάντρ Ζιντσένκο ανάρτησε ότι στηρίζει το Ισραήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτού διαγράψει την ανάρτηση εν μέσω αντιδράσεων και τελικώς κάνει private τον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο αμυντικός της Άρσεναλ, Ολεκσάντρ Ζιντσένκο, αποφάσισε να περιορίσει το προφίλ του στο Instagram από το κοινό, αφού έγινε στόχος διαδικτυακών επιθέσεων αφότου ανάρτησε ένα μήνυμα στήριξης στο Ισραήλ! Ο Ουκρανός έδειξε την ενότητά του με το Ισραήλ δημοσιεύοντας μια εικόνα στα stories του στο Instagram με το Άστρο του Δαβίδ και δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό του. Ωστόσο, η ανάρτησή του έφερε αντιδράσεις από χρήστες του μέσου που απάντησαν με κακοποιητικό τρόπο προς τον παίκτη με αποτέλεσμα σύντομα να διαγράψει το story αλλά και να μετατρέψει σε ιδιωτικό το προφίλ του.

Κάποια από τα πιο ευπρεπή μηνύματα που έλαβε ήταν: «Αστείο, πώς κλαίει για το τι κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία». Ένας άλλος σχολίασε: «Ο ίδιος τύπος θέλει να έχουμε συμπάθεια με την αγαπημένη του Ουκρανία». Ένα τρίτο προφίλ στο Twitter έκανε συγκρίσεις με τον Μέισον Γκρίνγουντ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο παρελθόν ως ύποπτος για απόπειρα βιασμού και επίθεσης πέρυσι προτού οι κατηγορίες τελικά αποσυρθούν από την Εισαγγελία του Στέμματος. Η διαδικτυακή ανάρτηση έγραφε: «Πέρα από τον Γκρίνγουντ ο Ζιντσένκο είναι εύκολα ο πιο αντιπαθής ποδοσφαιριστής».

Zinchenko has deleted his Instagram story and gone private 💀 pic.twitter.com/CaT8c5ZSjd