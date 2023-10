Πασίγνωστη αλυσίδα fast food συνέχισε την ανελέητη κοροϊδία της Τσέλσ που συνεχίζει να κολυμπάει σε ρηχά νερά αναφορικά στο σκοράρισμα φέτος.

Η Τσέλσι έχει σκοράρει μόλις πέντε φορές στην Premier League μέχρι στιγμής - οι τρεις από αυτές ήρθαν στη νίκη με 3-0 επί της Λούτον - και έχουν τρεις διαδοχικές ήττες με 1-0 ενόψει του ντέρμπι με τη Φούλαμ στο δυτικό Λονδίνο το βράδυ της Δευτέρας (02/10).

Μετά την πιο πρόσφατη από αυτές τις ήττες - εντός έδρας από την Άστον Βίλα - η Domino's ξεκίνησε το τρολάρισμα ανακοινώνοντας στο twitter ότι έχει παραδώσει «περίπου 852.609 πίτσες» από το τελευταίο γκολ των Μπλε στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, εν όψει της τεράστιας αναμέτρησης με τη Φούλαμ, η αμερικανική αλυσίδα fast food πήγε το τρολ της σε νέο επίπεδο, τοποθετώντας έναν ψηφιακό live tracker έξω από το γήπεδο της Φούλαμ, ο οποίος καταγράφει πόσες ακριβώς παραδόσεις έχουν γίνει!

Η αρχική εκτίμηση, που έγινε πριν από μία εβδομάδα, φαίνεται συντηρητική σε σύγκριση με τον απολογισμό που δείχνει ο ζωντανός ανιχνευτής, ο οποίος ισχυρίζεται ότι μέχρι το πρωί της Δευτέρας είχαν παραδοθεί 9.892.022.

«Κάναμε τα μαθηματικά - αποδεικνύεται ότι είναι χειρότερα απ' ό,τι νομίζαμε», ανήρτησε παράλληλα στο twitter. Ακολούθησε μια εικόνα του μετρητή που έδειχνε το νέο νούμερο.

We did the maths - turns out it's worse than we thought pic.twitter.com/hi2eSqRIYr