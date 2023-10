Λίβερπουλ: «Απαράδεκτο ότι δεν δόθηκε επαρκής χρόνος για να ληφθεί η σωστή απόφαση στο γκολ του Ντίας»

Η Λίβερπουλ με επίσημη ανακοίνωση της τοποθετήθηκε για το καθαρό γκολ του Λουίς Ντίας κόντρα στην Τότεναμ που ακυρώθηκε για ανύπαρκτο οφσάιντ.

Όπως είναι λογικό οι άνθρωποι της Λίβερπουλ «βράζουν» για το σοβαρό διαιτητικό λάθος της ακύρωσης του γκολ του Λουίς Ντίας κόντρα στην Τότεναμ για οφσάιντ που δεν... υπήρχε ποτέ. Ο VAR της αναμέτρησης Ντάρεν Ίνγκλαντ νόμιζε πως ο πρώτος ρέφερι Σάιμον Χούπερ είχε μετρήσει το γκολ και γι' αυτό του είπε να επιμείνει στην απόφασή του μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της φάσης με τις γραμμές.

Οι Reds εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζουν απαράδεκτο το γεγονός πως δεν δόθηκε επαρκής χρόνος για να ληφθεί η σωστή απόφαση και εξέφρασαν την αντίθεση τους για τον χαρακτηρισμό «ανθρώπινο λάθος».

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

«Αποδεχόμαστε πλήρως το ότι οι διαιτητές εργάζονται υπό μεγάλες πιέσεις, αλλά αυτές οι πιέσεις υποτίθεται ότι πρέπει να μειώνονται με την ύπαρξη του VAR. Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν δόθηκε επαρκής χρόνος για να ληφθεί η σωστή απόφαση και το ότι δεν υπήρξε μεταγενέστερη παρέμβαση.

Το ότι τέτοιες αστοχίες έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικό ανθρώπινο λάθος, είναι επίσης απαράδεκτο. Οι αποφάσεις θα πρέπει να καθορίζονται μόνο με την επανεξέταση και με πλήρη διαφάνεια.

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία της μελλοντικής λήψης αποφάσεων, όπως ισχύουν για όλους τους συλλόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τέτοιου είδους καταστάσεις δεν θα επαναληφθούν.

Στο μεταξύ, θα διερευνήσουμε το εύρος των διαθέσιμων επιλογών, δεδομένης της σαφούς ανάγκης για κλιμάκωση και επίλυση του θέματος».

Liverpool Football Club acknowledges PGMOL’s admission of their failures last night.



It is clear that the correct application of the laws of the game did not occur, resulting in sporting integrity being undermined.