Απασφάλισε κατά του ρέφερι Μπρουκς ο Φαν Ντάικ για την κόκκινη: «Είσαι μια γ@@@η ντροπή»

Έξαλλος ήταν με τον Τζον Μπρουκς ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μετά την αποβολή του στο παιχνίδι της Λίβερπουλ κόντρα στη Νιουκάστλ.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Τζον Μπρουκς να αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο ματς απέναντι στη Νιουκάστλ.

Ο Ολλανδός μάρκαρε τον Ίσακ, ο οποίος έπεσε στο έδαφος μετά τη μονομαχία τους, και ως τελευταίος παίκτης τιμωρήθηκε με την αποβολή. Παρ'όλα αυτά υπήρξε τεράστια γκρίνια για την κόκκινη κάρτα, με τον ίδιο τον 32χρονο μάλιστα να... απασφαλίζει κατά του Βρετανού ρέφερι.

«Είσαι ανέκδοτο, μια γ@@@η ντροπή», του είπε χαρακτηριστικά, φεύγοντας προς τα αποδυτήρια.

Van Dijk to the ref: "you are a joke ting fam, f-off" pic.twitter.com/B4ARAMeLHp