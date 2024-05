Η συγκίνηση και τα δάκρυα του Κλοπ όταν διάβασε τα γράμματα των οπαδών της Λίβερπουλ (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ διαβάζει τα γράμματα που του έστειλαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ και δεν μπορεί να κρατήσει την συγκίνησή του.

Η Λίβερπουλ σε μία ακόμη υπέροχη κίνηση ενόψει της αποχώρησης του Γιούργκεν Κλοπ από την ομάδα, έβαλαν τον Γερμανό τεχνικό να ανοίξει μπροστά στην κάμερα του Liverpool TV μερικά από τα γράμματα που του έστειλαν οι οπαδοί της ομάδας για να τον ευχαριστήσουν.

Ο Κλοπ φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένος με όλα αυτά που του έγραφαν οι φίλαθλοι των «Ρεντς» και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει πλέον τα δάκρυά του, όταν κάποιος απ' αυτούς του έστειλε ένα βίντεο μ' έναν κύριο, που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και προσπαθεί να περπατήσει με τη βοήθεια διαφόρων μηχανημάτων. Στην συνέχεια του βίντεο αυτού υπήρχαν δύο στιγμές που ο άνθρωπος αυτός αγκαλιάζει τον Γερμανό προπονητή.

Σ' αυτό υπήρχε οι λεζάντες ''You 'll never walk alone'' και ''Thank you Jurgen Klopp'' με μία καρδιά στο τέλος της κάθε φράσης.

Δείτε το τρομερό αυτό βίντεο: