Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την μεταγραφή του 21χρονου εξτρέμ Ζερεμί Ντοκού. Στα 65 εκατομμύρια ευρώ το «deal» με τη Ρεν, πενταετές το συμβόλαιο του Βέλγου.

Ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι είναι με κάθε επισημότητα ο Ζερεμί Ντοκού. Οι πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης τα βρήκαν με τη Ρεν στα 65 εκατομμύρια ευρώ και ο 21χρονος Βέλγος εξτρέμ, αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε.

Πώληση ρεκόρ για το γαλλικό κλαμπ, καθώς ξεπέρασε κατά περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ την μετακίνηση του Ουσμάν Ντεμπελέ στην Ντόρτμουντ (35 εκατομμύρια ευρώ). Ο βραχύσωμος και ταχύτατος ακραίος επιθετικός, είναι και διεθνής με το Βέλγιο, αγωνίζεται κυρίως στο δεξί φτερό της επίθεση. Επί της ουσίας θα είναι ο διάδοχος του Ριγιάντ Μαχρέζ στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Αυτή είναι μία σπουδαία ημέρα για μένα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι η κορυφαία ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οπότε το να γίνομαι κομμάτι της είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα και την οικογένειά μου.

Είμαι ένας νεαρός παίκτης που έχω τόσα πολλά να μάθω για να βελτιωθώ. Δουλεύοντας με τον Πεπ και τους συνεργάτες του και παίζοντας δίπλα σε αυτούς τους παγκοσμίας κλάσης ποδοσφαιριστές, θα με κάνουν έναν πολύ καλύτερο παίκτη. Είμαι σίγουρος για αυτό», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του ο Ντοκού.

"I'm very excited, I can't wait to start!" 👊@JeremyDoku's first City interview! 👇