Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γκρίνγουντ δεν θα συνεχίσουν μαζί μετά τις έντονες αντιδράσεις των οπαδών που άλλαξαν τα πλάνα των «Κόκκινων Διαβόλων» και το όνομα του 21χρονου φιγουράρει τώρα στις μεταγραφικές λίστες συλλόγων της Σαουδικής Αραβίας.

Η ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ, Αλ-Ετιφάκ, «εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στον 21χρονο συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων λιρών το χρόνο», αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής «Sun».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (21/08) ότι ο Μέισον Γκρίνγουντ πρόκειται να εγκαταλείψει το Ολντ Τράφορντ μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής έρευνας για τη συμπεριφορά του, αφού οι κατηγορίες για απόπειρα βιασμού εναντίον του αποσύρθηκαν τον Φεβρουάριο.

Η έρευνα της Γιουνάιτεντ διήρκεσε έξι μήνες, και ομάδα οπαδών του συλλόγου άσκησε δριμεία κριτική στον σύλλογο επειδή άργησε τόσο πολύ να καταλήξει σε μια τελική απόφαση για το μέλλον του 21χρονου, που αποτελεί παρελθόν πια από την ομάδα.

Όπως αναφέρει η «The Sun», η Αλ Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ η οποία κέρδισε τους δύο πρώτους αγώνες πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν, σκέφτεται να προσφέρει στον νεαρό συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων λιρών το χρόνο, ενώ το όνομά του φιγουράρει στις μεταγραφικές λίστες κι άλλων συλλόγων της Saudi Pro League.

🚨 Mason Greenwood is being eyed up by Saudi Arabian club Al-Ettifaq. 🇸🇦



Steven Gerrard's club are set to offer a £10m-a-year deal to the Manchester United forward.



Other Saudi clubs are also considering a move for the 21-year-old after United announced he’s leaving.



(Source:… pic.twitter.com/NG0FsltEt6