Ο Γιούργκεν Κλοπ παραδέχεται ότι έκανε λάθος που είπε ότι δεν ενδιαφέρεται να κάνει μεταγραφές 100 εκατομμυρίων λιρών, καθώς η Λίβερπουλ προσπαθεί να κερδίσει την υπογραφή του Μοϊσές Καϊσέδο που θα' ναι μεταγραφή - ρεκόρ για την Αγγλία.

Το καλοκαίρι του 2016, ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν κάθετα αντίθετος στην απόφαση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξοδέψει 105 εκατομμύρια ευρώ για τον Πολ Πογκμπά και είχε ταχθεί ανοιχτά κατά του χορού των εκατομμυρίων στο ποδόσφαιρο. «Τη μέρα που αυτή θα είναι η πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο, δεν θα βρίσκομαι πια σε αυτή δουλειά», ανέφερε τότε μεταξύ άλλων. Ωστόσο, δεδομένου του μεταβαλλόμενου τοπίου της μεταγραφικής αγοράς και της οικονομικής ισχύος των αντιπάλων του, ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ, παραδέχεται ότι άλλαξε άποψη και ότι προσπαθεί να συμβαδίσει πια όσα επιτάσσει η νέα εποχή.

«Ολα άλλαξαν. Μου αρέσει; Όχι. Κατάλαβα ότι έκανα λάθος; Ναι σίγουρα. Αυτός είναι ο τρόπος που πάνε τα πράγματα. Δεν θα πάει ξανά αντίστροφα. Η Σαουδική Αραβία σίγουρα δεν θα βοηθήσει. Δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά απλά δεν θα βοηθήσει με αυτό. Άλλη μια αγορά με πολλά λεφτά. Στο τέλος, εμείς ως σύλλογος πρέπει απλώς να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι με τους πόρους μας θα έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Πιστέψτε με, κάνουμε πραγματικά τα πάντα για να συγκεντρώσουμε την καλύτερη ομάδα. Αυτή είναι η ιδέα. Δεν είμαστε στη χώρα των ονείρων. Δεν είναι ότι μπορούμε απλώς να δείξουμε τους παίκτες και να τους φέρουμε. Υπάρχει πολλή δουλειά για να γίνει αυτά τα πράγματα. Μερικές φορές μια πόρτα κλείνει και μια άλλη ανοίγει. Αν ο κόσμος θέλει να μου πει τα αποσπάσματα μου από πέντε ή έξι χρόνια πριν, κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκείνη τη μέρα ήταν αυτό που νόμιζα. Τώρα συνειδητοποιώ ότι έκανα λάθος. Είναι εύκολο να το παραδεχτείς αυτό».

